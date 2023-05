"Bin so gut wie Guardiola und Klopp" - Arroganz-Anfall von Trainer-Oldie Sam Allardyce

„Viel zu viele Leute denken, dass ich alt und antiquiert bin, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt“, tönte Sam Allardyce, nachdem der Tabellen-17. Leeds United in einem „verzweifelten Versuch“ ( Sun ) verpflichtet hatte, um doch noch den Klassenerhalt in der Premier League zu schaffen.

Bei seiner ersten Pressekonferenz am Mittwoch verkündete er vollmundig: „Ich bin vielleicht 68 und sehe alt aus, aber fußballerisch ist mir niemand voraus - nicht Pep (Guardiola), nicht (Jürgen) Klopp, nicht (Mikel) Arteta. Was das Wissen angeht, die Tiefe des Wissens, bin ich direkt oben bei ihnen. Ich sage nicht, dass ich besser bin - aber ich bin so gut, wie sie es sind.“