Knatsch mit Profi-Teams! Droht EA der nächste Skandal?

US-Entwickler Electronic Arts steht immer wieder wegen der Handhabe der hauseigenen FIFA-Spiele in der Kritik. Nun aber scheint es auch Ärger aus einer anderen Ecke zu geben: Apex Legends.

Apex Legends zählt neben PUBG, Call of Duty: Warzone und Fortnite zu den beliebtesten Vertretern des Battle-Royale-Genres. Obwohl einige namhafte eSports-Organisationen nicht mehr in diesem antreten, gibt es noch immer bekannte Teams, die Teil der Szene sind. Nun aber scheint es so, als gäbe es einen heftigen Streit zwischen Apex-Betreiber Electronic Arts und den professionellen Mannschaften.