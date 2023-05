Formel 1: Neues Design für Verstappen & Pérez! Red Bull überrascht mit neuen Lackierungen in Miami

Red Bull kommt in Miami in neuem Gewand daher - und das auf Gestaltungswunsch der Fans. In welchen Farben Max Verstappen und Sergio Pérez fahren werden.

So konnten im Vorfeld des Rennwochenendes alle teilnehmenden Fans bestimmen, mit welcher Lackierung die Boliden versehen werden. In Miami findet diese Aktion unter dem Slogan „Setze dein Zeichen“ zum ersten Mal statt, es folgt die Fortsetzung in Austin und der Abschluss in Las Vegas.