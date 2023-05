FC Bayern: Sabitzer hat keinen Kontakt zu Tuchel

Der 29-Jährige ist sich sicher, dass die Meisterschale am Ende der Saison am Münchner Marienplatz in die Höhe gestemmt wird. „Bayern München“, erwiderte er auf die Meisterfrage. „Denn gerade das letzte Wochenende war richtungsweisend. Bei Bayern ist so viel Routine in der Kabine. Die wissen genau, worum es geht. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen.“ Die Münchner hatten sich am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC die Tabellenführung zurückgeholt und somit den Patzer des BVB (1:1 in Bochum) ausgenutzt.