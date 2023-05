BBL: Trainer des Jahres steht fest

Tuomas Iisalo von den Telekom Baskets Bonn ist in der Basketball Bundesliga (BBL) zum zweiten Mal nacheinander zum Trainer des Jahres gewählt worden.

Tuomas Iisalo von den Telekom Baskets Bonn ist in der easyCredit BBL zum zweiten Mal nacheinander zum Trainer des Jahres gewählt worden.

Der 40-jährige Finne thront mit dem Klub nach 32 Spieltagen an der Tabellenspitze und hat beste Aussichten auf den Hauptrundensieg, in der Champions League steht Bonn im Final Four.