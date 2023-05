Dressur: Von Bredow-Werndl wieder Nummer eins der Welt

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) ist erstmalig seit ihrer Babypause wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Nach ihrem zweiten Weltcupsieg Anfang April in Omaha/USA schob sich die 37-Jährige im Ranking des Weltverbandes FEI an der britischen Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry vorbei. Fry war in Omaha nicht dabei.