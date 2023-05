Die deutsche Turn-Rekordmeisterin Elisabeth Seitz ist Sportlerin des Monats April. Bei der Abstimmung unter den rund 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten setzte sich die 29-Jährige mit 54,1 Prozent der Stimmen durch. Im April hatte sie bei der EM in Antalya Bronze am Stufenbarren gewonnen.

Seitz erhielt erstmals in ihrer Karriere die Auszeichnung der Sporthilfe, hinter ihr landete Nico Müller, der EM-Zweite im Gewichtheben in der Klasse bis 89 kg (25,3 Prozent). Rang drei ging an Roland Schwarz (20,6), der bei den Europameisterschaften der Ringer in Zagreb Bronze im griechisch-römischen Stil geholt hatte.