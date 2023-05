Kunstturnerin Elisabeth Seitz ist Sportlerin des Monats April

Elisabeth Seitz gewann bei der EM in Antalya Bronze am Stufenbarren © Imago

Kunstturnerin Elisabeth Seitz wird nach ihrem Medaillengewinn bei der EM in Antalya als „Sportlerin des Monats“ April ausgezeichnet. Für die 29-Jährige ist es eine Premiere.

Premiere für Deutschlands Vorzeigeturnerin: Elisabeth Seitz ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum ersten Mal in ihrer Karriere zur „Sportlerin des Monats“ gewählt worden.

Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen honorierten bei der April-Wahl damit Seitz‘ Auftritt bei den Turn-Europameisterschaften in Antalya, bei der die 29-Jährige die Bronzemedaille am Stufenbarren gewonnen hatte.

Auf den Plätzen zwei und drei der Wahl folgen zwei starke Männer: Hinter Seitz erhält Gewichtheber Nico Müller die zweitmeisten Stimmen. Der Olympia-Teilnehmer von 2016 und 2021 hatte bei den Europameisterschaften in Armenien, die eine von sieben Qualifikations-Wettkämpfen für Paris 2024 war, in der Klasse bis 89 kg die Silbermedaille im Stoßen geholt und zudem in der Zweikampfwertung Rang vier belegt.