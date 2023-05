Chaos bei PSG! Auch Neymar belagert

Nachdem die PSG-Ultras am Mittwoch an der Geschäftsstelle aufmarschierten und den Weltmeister beleidigten, ging es für sie weiter zur Villa von Neymar. Auch vor der Villa des Brasilien-Stars zeigten die Fans lautstark, was sie von ihrem 222-Millionen-Mann halten. Dort riefen sie lautstark: „Neymar casse-toi!“, was übersetzt „Neymar raus!“ bedeutet.