Formel 1: Nicht Verstappen! Hamilton verrät Lieblingsgegner

Lewis Hamilton will auch im kommenden Jahr für Mercedes fahren. Ein Sonderlob verteilt der Rekordweltmeister an seinen Teamkollegen.

Trotz des bisher unbefriedigenden Saisonverlaufs will Formel-1 -Rekordweltmeister Lewis Hamilton seinen Vertrag mit Mercedes verlängern.

Hamilton lobt Teamkollegen

Der Ende 2022 zurückgetretene Sebastian Vettel war in all den Jahren Hamiltons Lieblingsgegner: "Er war immer derjenige, gegen den ich am liebsten gefahren bin." Sein junger Teamkollege George Russell mache "einen großartigen Job und ist immer begierig, von meiner Erfahrung und den Ingenieuren zu lernen", sagte Hamilton.