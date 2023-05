Dank Dreier-Festival: Celtics gleichen gegen 76ers aus

Die Boston Celtics haben in der Viertelfinal-Serie der NBA-Play-offs gegen die Philadelphia 76ers dank eines Dreier-Festivals ausgeglichen. Angeführt von Jaylen Brown feierte der Vorjahresfinalist einen 121:87-Erfolg und revanchierte sich damit für die Auftaktniederlage. Gleich 20 von 51 Würfen der Celtics von der Drei-Punkt-Linie fanden den Weg in den Korb. Philadelphia hingegen war bei 30 Versuchen nur sechs Mal erfolgreich.

Starspieler Brown war mit 25 Punkten bester Scorer des Rekordmeisters, bei den 76ers kam der frisch gekürte MVP Joel Embiid nach zweiwöchiger Verletzungspause auf 15 Punkte. "Wir haben nicht das umgesetzt, was wir wollten. Wir müssen besser werden", sagte Embiid: "Wir wussten, dass sie nach dem ersten Spiel reagieren würden, und wir waren einfach nicht bereit genug. Aber wir werden es richten." In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 1:1, das dritte Spiel findet am Freitag in Philadelphia statt.