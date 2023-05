Leichtathletik: Klosterhalfen will an Geschwindigkeit arbeiten

Konstanze Klosterhalfen will nach ihrem Trainerwechsel wieder angreifen. Dafür nimmt sie eine Sache besonders in den Fokus.

Die 26-Jährige, die über die 5000 m mit WM-Bronze (2019) und EM-Gold (2022) ihre größten Erfolge feierte, startet am Freitag beim Diamond League Meeting in Doha über 1500 m in die Freiluftsaison. Das große Ziel in dieser Saison ist die WM in Budapest (17. bis 29. August), die zugleich als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris dient.