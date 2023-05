AEW Dynamite: WWE-Rivale fixiert großes Titelmatch - Hollywoodstar-Sohn mischt mit

Bei WWE-Rivale All Elite Wrestling schlägt die bislang größte Stunde für drei ihrer heißesten Jungstars.

Bei der TV-Show Dynamite macht AEW das seit Wochen angedeutete „Four Way Four Pillars Match“ um den World Title der Liga perfekt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Der junge World Champion MJF (27) trifft beim Pay Per View Double or Nothing Ende des Monats auf drei aufstrebende Rivalen aus derselben Generation: Sammy Guevara (29), Darby Allin (im Januar 30 geworden) und „Jungle Boy“ Jack Perry, den Sohn des verstorbenen Hollywood-Stars Luke Perry (25).