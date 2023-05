Ligue 1: Messi-Wirbel! PSG mit deutlichem Zeichen

Nachdem der argentinische Weltmeister ein Straftraining am Montag geschwänzt hatte und stattdessen zu einer PR-Reise nach Saudi-Arabien gereist war, marschierten zahlreiche PSG-Ultras an der Geschäftsstelle auf und beleidigten ihn wüst .

Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu hören, wie die Fans den Argentinier auf Spanisch als „H****sohn“ (hijo de puta) beschimpfen.

Deshalb spekulierten Medien am Dienstag bereits, dass nach 20 Monaten in der französischen Hauptstadt das Tischtuch zwischen PSG und Messi zerschnitten und ein Abschied im kommenden Sommer so gut wie beschlossen sei.