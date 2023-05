2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft Fortuna Düsseldorf auf Holstein Kiel. Letzte Woche siegte Düsseldorf gegen den Karlsruher SC mit 3:2. Damit liegt die Fortuna mit 50 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am vergangenen Spieltag verloren die Störche gegen den SV Darmstadt 98 und steckten damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein. Fortuna Düsseldorf kam im Hinspiel gegen Kiel zu einem knappen 2:1-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?