3. Liga: FSV Zwickau – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Zwickau konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Waldhof kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Der FSV Zwickau erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 3:4 als Verlierer im Duell mit dem VfL Osnabrück hervor. Letzte Woche siegte der SV Waldhof Mannheim gegen Hallescher FC mit 4:1. Damit liegt Mannheim mit 57 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Waldhof mit 2:1 gewonnen.