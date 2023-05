3. Liga: Hallescher FC – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Hallescher FC auf den FCI. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Am letzten Spieltag nahm Halle gegen den SV Waldhof Mannheim die 15. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt holte Ingolstadt einen Dreier gegen den SC Verl (3:1). Der FC Ingolstadt 04 kam im Hinspiel gegen Hallescher FC zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?