Radsport: Russen und Belarussen dürfen bei WM starten

Russe Rublev hofft auf Frieden: "Verrückt, dass so viele sterben müssen"

Entscheidung beim Radsport-Weltverband UCI: Russen und Belarussen wird die Tür für eine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen geöffnet.

Der Radsport-Weltverband UCI hat Russen und Belarussen die Tür für eine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen geöffnet. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, dürfen Sportlerinnen und Sportler beider Ländern ab dem 1. Juni als „neutrale Einzelathleten“ bei Wettbewerben wie den Weltmeisterschaften in Glasgow (3. bis 13. August) starten.