Die verrückteste Bromance der Formel 1 - für ihn spielt F1-Star Alonso sogar Fahrlehrer

Fernando Alonso verpasst in Baku erstmals das Podium, zeigt aber erneut eine starke Performance - vor allem im Zusammenspiel mit Teamkollege Lance Stroll. Die gute Zusammenarbeit überrascht angesichts seiner bisherigen F1-Karriere.

Im vierten Rennen der Saison landet Fernando Alonso am Sonntag in Baku erstmals nicht auf dem Podest.

Gerade einmal 0,8 Sekunden fehlen dem Aston-Martin-Star auf Rang vier am Ende zum drittplatzierten Charles Leclerc . Doch genau dieser Umstand sorgt beim Spanier für gute Laune:

Die Schlussfolgerung des Spaniers: „Das zeigt, dass wir es im Rennen gut gemacht haben. Am Ende war es für uns ein gutes Wochenende und wir gehen mit viel Zuversicht nach Miami .“

Alonso spielt sogar gegen Hamilton seine Routine aus

Der Aston-Martin-Star liegt mit 60 Punkten weiterhin auf WM-Rang drei und fühlt sich sichtlich wohl in seinem neuen Team.

Beweis dafür ist in Baku vor allem die enge Zusammenarbeit mit Teamkollege Lance Stroll: Als Alonso früh im Rennen zu nah auf den Mercedes von Lewis Hamilton aufläuft, packt der 41-Jährige seine ganze Routine aus, lässt sich hinter Hamilton absichtlich zurückfallen, um seine Reifen zu schonen.

Stroll beobachtet das Treiben vor sich und funkt in Runde sechs in Richtung Kommandostand: „Sagt Fernando, dass ich ihn nicht angreifen werde. Wir spielen hier beide das gleiche Spiel.“

Formel 1 in Baku: Alonso glänzt im Rennen als Prophet

Der Altmeister erweist sich als Prophet: Drei Runden später brechen bei Hamilton tatsächlich die Zeiten ein. Alonso macht in einer Runde neun Zehntel auf den Mercedes gut, der einer Attacke durch die schnelleren Aston Martins nur dadurch zuvorkommt, dass er zum Boxenstopp abbiegt.

In Runde 18 geht die Zusammenarbeit zwischen Alonso und Stroll in die nächste Runde: „Gebt Lance meine Einstellungen der Bremsbalance durch, so wie sie jetzt gerade sind. Ich denke, das ist eine gute Hilfe“, funkt der Spanier.