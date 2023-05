Frauen-WM: Baerbock und Neuendorf warnen vor TV-Blackout

„ Das Eine ist die FIFA, an die wir hier eindringlich appellieren können, das Andere sind öffentlich-rechtliche Sender“ - so startete der eindringliche Appell von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock.

Der Gegenstand: Die TV-Übertragung der Frauen-WM. „Letztes Jahr war das Endspiel der Frauen-EM das Spiel mit der höchsten Einschaltquote im gesamten Jahr. Das lohnt sich dann auch wieder im ökonomischen Bereich“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei einem WM-Kick-off-Event im Auswärtigen Amt in Berlin.

Infantino droht mit Blackout

Zuvor hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einem solchen Blackout-Szenario gedroht. Sollten die Angebote der Sender „weiterhin nicht fair“ sein, werde der Weltverband „gezwungen“ sein, die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) „nicht in die ‚Big 5′ europäischen Länder zu übertragen“, so der FIFA-Präsident in Genf.