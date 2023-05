DFB-Pokal: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt live im TV, Stream und Ticker - die Aufstellungen des VfB und der Eintracht

Gegensätzlicher könnte die Stimmungslage bei den beiden Kontrahenten im Halbfinale des DFB-Pokals nicht sein wenn der VfB Stuttgart am Mittwochabend um 20.45 Uhr die Eintracht aus Frankfurt empfängt.

Die Schwaben sind unter Neu-Coach Sebastian Hoeneß in Topform gekommen. Seit dem Einstieg des Trainers Anfang April gab es in fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden.

Die Folge: Stuttgart sprang nicht nur von Rang 18 in der Bundesliga auf Platz 15 nach oben, sondern sicherte sich auch das Halbfinal-Ticket.

Guirassy und Anton bei Stuttgart fit

Doch sowohl Torjäger Guirassy (Cut über dem Auge) als auch Abwehrspieler Anton (Magenverstimmung) spielen von Anfang an.

In der Abwehr spielt Ito nach Gelb-Sperre in der Liga anstelle von Zagadou (Reservsbank). In der Offensive startet dagegen Tiago Tomas für Millot (auch auf der Bank). Gegen die Eintracht vertraut VfB-Coach Hoeneß auf diese Elf: