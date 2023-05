Ein van Bommel für die Bundesliga? Sohn von Bayern-Legende glänzt bei MVV Maastricht

Ruben van Bommel spielt eine glänzende Saison in der zweiten niederländischen Liga für MVV Maastricht. Die halbe Eredivisie soll am Sohn des früheren Bayern-Stars Mark van Bommel interessiert sein, aber auch Teams aus Deutschland.

Erleben wir bald den nächsten van Bommel in der Bundesliga ?

Ruben van Bommel, der jüngste Sohn des ehemaligen Bayern-Stars Mark van Bommel, mischt gerade bei MVV Maastricht die zweite niederländische Liga auf und schickt sich an, den nächsten Schritt zu gehen.

Mit der Spielweise seines Vaters, der bei den Bayern im defensiven Mittefeld als „Aggressive Leader“ in die Geschichte eingegangen war, hat van Bommel Junior aber nicht viel gemein, er eifert als Linksaußen seinem Großvater Bert van Marwijk nach, einst Trainer bei Borussia Dortmund .

Nach 14 Treffern in dieser Saison soll die halbe Eredivisie am 18 Jahre alten Toptorjäger des Klubs, zu dem er 2020 aus der Jugend von PSV Eindhoven gewechselt war, interessiert sein – darunter Alkmaar, Vitesse und Twente.

Anfragen aus Deutschland für van Bommel Junior

Laut Voetball International sollen auch Vereine aus Deutschland und Italien den Linksaußen auf dem Zettel haben, doch van Bommel peilt als nächsten Karriereschritt offenbar einen Klub aus der Eredivisie an.

Kurios: Der 18-Jährige besitzt gar keinen richtigen Vertrag! Als er im vergangenen Sommer zu den Profis hochgezogen worden war, stand er als Amateurspieler ohne Kontrakt da. Das hat sich bis jetzt nicht geändert, weshalb er den Verein am Saisonende ablösefrei verlassen könnte.

Nachdem er sich im Oktober einen Platz in der Startelf ergattert hatte, überzeugte van Bommel an der Seite seines Bruders Thomas mit konstant starken Auftritten – was Maastricht zum Handeln zwang.