Bundesliga: Baumgart hat keinen Bock auf Geplänkel

„Jetzt sollten wir wieder zur Tagesordnung kommen“, sagte der Coach am Mittwoch und ergänzte: „Die Situation ist jetzt so. Die nehmen wir jetzt an. Und dann ist auch okay. Alles andere ist Geplänkel und braucht auch keiner.“

Die Partie sollte ursprünglich am Sonntag ausgetragen werden, wurde auf „eindringlichen Wunsch“ der Leverkusener in der vergangenen Woche jedoch um zwei Tage nach vorn auf Freitag (20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) verlegt. Hintergrund ist Bayers Europapokaleinsatz: Die Rheinländer treten am Donnerstag kommender Woche zum Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom an.