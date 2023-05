29.000 Tickets: Rekordkulisse beim Frauen-Pokalfinale

Das DFB-Pokalfinale der Frauen am 18. Mai (16.45 Uhr/ARD und Sky) sorgt für eine erneute Rekordkulisse in Köln.

Das DFB-Pokalfinale der Frauen am 18. Mai (16.45 Uhr/ARD und Sky) sorgt für eine erneute Rekordkulisse in Köln. Für das Duell zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg sind bereits rund 29.000 Tickets abgesetzt. Die bisherige Bestmarke des eigenständigen Endspiels in der Rhein-Metropole von 26.282 Fans stammte von der Premiere 2010, als der FCR Duisburg 1:0 gegen den FF USV Jena gewann.

"Das ist die Wertschätzung, für die wir alle all die Jahre gekämpft haben", sagte Freiburgs Kapitänin Hasret Kayikci bei einem Medien-Talk am Mittwoch im Kölner Stadion. Erst am 23. April war an selber Stelle bereits eine Bestmarke gefallen: 38.365 Fans hatten bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2) für einen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga gesorgt.