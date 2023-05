Vier Aufsteiger - Volleyball-Bundesliga mit zwölf Teams

In der VBL sollen zukünftig zwölf Teams spielen © AFP/SID/JANEK SKARZYNSKI

Erstmals seit vier Jahren will die Volleyball-Bundesliga (VBL) wieder mit zwölf Teams in eine Saison starten. Gleich vier Aufsteiger kommen zur neuen Spielzeit der Männer hoch - sollte die Lizenzierung erfolgreich verlaufen. Das gab die VBL am Mittwoch bekannt.