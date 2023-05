Schiri-Diskussion: Nicht ertragbar!

Die Schiedsrichter stehen in der Öffentlichkeit gehörig unter Druck. Obwohl Statistiken aufweisen, dass die Unparteiischen so gut pfeifen wie noch nie. SPORT1-Kolumnist Alexander Steudel verurteilt das Verhalten der Verantwortlichen und Vereine gegenüber den Schiedsrichtern scharf.

Wir reden rund um die Uhr über feige Schiris, benebelte Keller und über Entscheidungen, die Titel kosten. Wirkt ein Schiri beim Fehlentscheiden arrogant, arbeitet sich ganz Deutschland an ihm ab. Dabei sieht er in dem Moment nur aus wie Leroy Sané .

Der Umgang mit Schiedsrichtern ist peinlich

Ah, außer natürlich Jürgen Klopp und Tim Walter, die Entdecker der Ungerechtigkeit im Fußball, für die gilt das nicht. Der eine in England, der andere in der zweiten Liga, challengen sie die armen Schiedsrichter sogar 100 bis 120 Minuten pro Spiel; ich befürchte, das beginnt schon beim Aufwärmen und endet am Stadionbüfett: „Wie arrogant Sie sich das Brot nehmen! Was haben Sie bloß gegen diese Garnele?“