Transfer-News: Grillitsch zurück in die Bundesliga? Ajax-Ass spricht

In den zurückliegenden vier Spielen hat der Mittelfeldmann von Anfang an gespielt, auch zuletzt im Pokalfinale gegen die PSV Eindhoven, das Ajax allerdings 3:4 nach Elfmeterschießen verlor.

Florian Grillitsch kann sich „vieles vorstellen“

Wie in dieser Hinsicht künftig bei Ajax die Chancen stehen, ist schwer einzuschätzen in der aktuellen Lage bei Ajax, wo viel in Bewegung ist: Gerry Hamstra, Technischer Direktor und auch für die Kaderplanung zuständig, verließ Ajax im April. Der neue Sportdirektor Sven Mislintat, zuletzt beim VfB Stuttgart, wird offiziell erst am 19. Mai seinen Dienst antreten.