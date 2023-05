Eishockey, WM: DEL-Final-Klubs München & Ingolstadt komplettieren DEB-Kader

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis kann in der letzten Vorbereitungsphase auf dem Weg zur WM nun auch auf wichtige Verstärkungen von unter anderem DEL-Meister Red Bull München setzen.

Bundestrainer Harold Kreis kann in der letzten Vorbereitungsphase auf dem Weg zur Eishockey- WM (von 12. bis 28. Mai in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) - alle Spiele LIVE auf den SPORT1 -Plattformen) auf wichtige Verstärkung setzen.

Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch bekannt gab, stoßen ab sofort unter anderem die Spieler der beiden DEL-Finalisten Red Bull München und ERC Ingolstadt zur Nationalmannschaft.

Eishockey-WM: Auch NHL-Stürmer JJ Peterka im DEB-Kader

Ebenfalls absagen musste der Münchner Patrick Hager, der sich in den DEL-Play-offs mehrere Verletzungen zugezogen hatte.

"Wir haben bis jetzt Phase für Phase geschaut, welche Spieler für welche Rollen in den verschiedenen Phasen zur Verfügung standen, und haben die Positionen aus unserer Sicht bestmöglich besetzt", sagte Kreis, der unter anderem den Frankfurter Dominik Bokk trotz dessen guter Saison aus dem Kader strich: "Gemeinsam wollen wir die nächsten Entwicklungsschritte im Hinblick auf die bevorstehende WM tätigen."

Nach drei Siegen aus den bisherigen sechs Vorbereitungsspielen trifft die DEB-Auswahl am kommenden Dienstag in München in einem letzten Test auf die USA.