DEL: Iserlohn Roosters holen Reich und Quaas aus Ingolstadt

Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wechseln beide Spieler zur kommenden Saison vom Vizemeister ERC Ingolstadt nach Iserlohn.

Torhüter Reich und Abwehrspieler Quaas waren in der DEL auch schon für den amtierenden Meister Red Bull München aktiv.

Der gebürtige Iserlohner Reich, der in den diesjährigen Play-offs insbesondere in der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim glänzen konnte, kehrt mit dem Wechsel in seine Heimat zurück.