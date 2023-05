Was dem FC Bayern den Poker um Frankfurts Kolo Muani vermasseln könnte

Kann Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani halten oder wird der Klub weich, wenn der FC Bayern München Ernst macht? Seine Zukunft hängt auch an der seines ebenfalls wechselwilligen Sturmpartners.

Der Franzose hat eine Raketen-Entwicklung genommen, er überstrahlt bei Eintracht Frankfurt alles. Wenn ein Stürmer in 40 Pflichtspielen 20 Tore erzielt und 14 Treffer vorlegt, dann werden die ganz großen Vereine auf ihn aufmerksam.

Ein aktueller Bericht der Sport Bild , dass das Interesse des Rekordmeisters an Harry Kane erkaltet , spitzt die Angelegenheit noch mehr auf Kolo Muani und Osimhen zu.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Kaderplaner Marco Neppe werden nach SPORT1 -Informationen erst in den kommenden Wochen Gespräche mit Trainer Thomas Tuchel führen. Es gibt vereinsintern durchaus Skeptiker, die der Meinung sind, Kolo Muani brauche für sein Spiel zu viel Platz und passe deshalb nicht unbedingt zum fußballerischen Stil des FC Bayern . Andere wiederum verweisen auf sein enormes Potenzial und die Tatsache, dass er als Franzose gut in die Gruppe passe und die Bundesliga kenne.

Eintracht bleibt bei Kolo Muani entspannt

Die Eintracht selbst betrachtet das Brodeln in der Gerüchteküche ganz entspannt. Kolo Muani ist bis 2027 ohne Ausstiegsklausel an den hessischen Traditionsklub gebunden. Trotz seines Beraterwechsels zu Beginn des Jahres und seines prinzipiellen Interesses an der Option FC Bayern, macht der Top-Stürmer bisher keine Anstalten, Frankfurt gleich im Sommer zu verlassen - nach nur einer Saison.