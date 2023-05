VfB-Boss Wehrle warnt: Investorensuche als Fan-Bedrohung

Die Zuschauer fürchteten, dass der mögliche Erlös "direkt an Spieler und Berater weitergeleitet wird", betonte er und forderte: "Es muss kommuniziert werden, dass dem nicht ausschließlich so ist." Stattdessen müsse in "Wachstumsfelder" investiert werden wie etwa in die Digitalisierung. Zugleich müsse Fußball für jeden leistbar bleiben und die Liga im Wettbewerb mit anderen Sportarten und "digitalen Formen des Zeitvertreibs" Argumente für die junge Generation finden, "ihre Freizeit mit Fußball zu verbringen. Sonst wird es schwierig."