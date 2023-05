Werder: Werner verspricht Bayern heißen Tanz in Bremen

Trainer Ole Werner hat Tabellenführer Bayern München einen heißen Tanz in der Bundesliga-Begegnung bei Werder Bremen versprochen. „Mir ist völlig egal, was das Spiel für den Meisterkampf bedeutet. Wir brauchen noch Punkte. Wir werden in das Spiel gehen, um Stück für Stück unsere Chancen zu suchen und es zu gewinnen“, sagte der Werder-Coach der Sport Bild vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr).