NHL: Verrückte vier Minuten bei Grubauer-Sieg

Bei den Dallas Stars gewann Seattle das Auftaktmatch mit 5:4 nach Verlängerung und sicherte sich eine gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Best-of-seven-Serie. Das zweite Spiel findet in der Nacht zu Freitag ebenfalls in Texas statt.

Dass das Team von Grubauer mit einer 1:0-Führung in der Serie zum zweiten Gastspiel in Texas antritt, hat man vor allem Yanni Gourde zu verdanken. Der Center erzielte in der 13. Minute der Verlängerung den Siegtreffer und sorgte so für ausgelassenen Jubel bei den Kraken-Fans.