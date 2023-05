"Einfach mal Luppen": Toni Kroos will anstehende Highlights "genießen"

Toni Kroos hat mit Real Madrid in dieser Saison noch zwei Titel im Visier. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ erklärt der Real-Star, warum er die anstehenden Highlights genießen wird.

Doch Toni Kroos ist auch im neunten Jahr bei den Königlichen noch lange nicht satt und peilt in dieser Saison den nächsten Triumph an.

Kroos noch ohne Pokalerfolg mit Real Madrid

Während der Meistertitel an den FC Barcelona gehen dürfte, kann sich Real zudem noch zum spanischen Pokalsieger krönen, wenn es am 6. Mai im Finale gegen Osasuna geht. Dieser Titel steht für Kroos ebenfalls hoch im Kurs, schließlich fehlt dem Mittelfeldspieler in seiner Vita noch der Erfolg in der Copa del Rey.