Radsport, Giro d'Italia: Eurosport überträgt über 115 Stunden live

Eurosport wird den den Giro d‘Italia auch in diesem Jahr erneut großflächig übertragen.

Eurosport wird den den Giro d‘Italia auch in diesem Jahr großflächig übertragen.

Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt findet vom 6. bis 28. Mai zum 106. Mal statt, startet am Samstag in Fossacesia Marina und endet erstmals seit fünft Jahren wieder in der Hauptstadt Rom.