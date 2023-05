Mittag prophezeit Frauenfußball eine "große Zukunft"

„Der Fußball ist professioneller geworden und bietet Mädchen mehr Möglichkeiten zu spielen“, sagte die 37-Jährige im Rahmen eines Interviews bei der Veranstaltung „Making Trade Score for Women!“, die von der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf ausgerichtet wurde.

Die Teilnahme an der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) werde „vielen Mädchen neue Möglichkeiten eröffnen, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Das ist eine große Chance, und aus diesem Grund hoffe ich auch, dass die gastgebenden Länder beim diesjährigen Turnier gut abschneiden werden“, so Mittag.