DFB-Pokal: Fan-Tumulte bei Leipzig-Gala in Freiburg - Silva von Münze getroffen

RB Leipzig steht zum dritten Mal in Folge im Finale des DFB-Pokals: Dank eines famosen ersten Durchgangs gewann der Titelverteidiger in einer Neuauflage des letzten Endspiels mit 5:1 beim SC Freiburg. Überschattet wurde die Partie jedoch von Fan-Tumulten im zweiten Durchgang.

„Es war Pokal-Atmosphäre, ich finde, es war trotzdem eine tolle Stimmung hier“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose im ZDF . „Dass es dann immer zwei, drei Idioten in einem Stadion mit eigentlich tollen Fans gibt, das hast du wahrscheinlich relativ häufig im Fußball.“

„Das hat nix verloren“, erklärte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei Sky . „Egal, was vorher war. Das ist beschissen. Das hat nix verloren im Stadion. Das gehört nicht hierher. Da können wir uns nur für entschuldigen.“

Leipzig im Finale gegen Stuttgart oder Frankfurt

Am 3. Juni trifft Leipzig in Berlin auf den Sieger der Partie am Mittwoch zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.