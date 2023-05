BBL: FC Bayern holt wohl Ex-Real-Coach

Laso wohl neuer Trainer beim FC Bayern

Laso trat zwar bislang nur in Spanien als Trainer in Erscheinung, das aber mehr als nur erfolgreich. Der Baske stand von 2011 bis 2022 bei Real Madrid an der Seitenlinie und brachte es mit den Königlichen in der Zeit auf sechs Meisterschaften und zwei Titel in der EuroLeague. Im vergangenen Jahr erlitt er einen Herzinfarkt, woraufhin sich Real „aus medizinischen Gründen“ von ihm trennte.