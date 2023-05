Formel 1: Wichtige Entscheidung bei Red Bull - Stardesigner Adrian Newey bleibt langfristig

Red Bull bindet Newey langfristig

Newey bedauert Tod von Senna

„Adrian ist ein Experte in vielen Bereichen“, betont Horner. „Wir können seinen gewaltigen Erfahrungsschatz und sein Wissen nutzen, und er arbeitet obendrein ausgezeichnet mit unseren jungen Leuten zusammen. Er ist so motiviert wie eh und je und verfolgt mit großem Interesse, was sich in der Antriebsabteilung und im Technologie-Zentrum tut.“