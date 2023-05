Bundesliga: Diesen Weggang hätte Eintracht Frankfurt nicht verkraftet

Hellmann beendet Machtkampf mit Holzer

Der Jurist hat sich die für ihn nötige Zeit genommen. Er ist in den vergangenen Wochen tief in sich gegangen, hat viele Gespräche mit allen Seiten geführt und sich nun klar dazu bekannt, seine Tätigkeit bei den Frankfurtern fortzusetzen.

Es gilt nämlich: Der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn in der obersten Etage keine Einigkeit herrscht und nicht an einem Strang gezogen wird, dann droht über kurz oder lang Chaos auszubrechen. Und ein solches Chaos endet oftmals mit dem Abrutschen in den Kellerregionen der Liga.

Eintracht hätte einen Hellmann-Abgang nicht verkraftet

Umso größer ist die Erleichterung in der Mainmetropole einen Tag vor dem Pokal-Halbfinale in Stuttgart (Am Mittwoch am 20:45 im SPORT1-LIVETICKER). Dieses Bekenntnis ist für den Europa-League-Sieger wichtiger als drei Punkte am Bundesliga-Wochenende.