Ballistic! Das kann die neuste Legende für Apex Legends!

Am 9. Mai beginnt mit „Arsenal“ die 17. Saison bei Apex Legends. Im Gegensatz zur letzten Season wird es dieses Mal auch wieder eine neue Legende geben. Ein aus dem Ruhestand zurückkehrender britischer Gentleman, mit einer bewegten Vergangenheit zwischen Rücksichtslosigkeit und Pflichtgefühl.

August Montgomery Brinkman ist 63 Jahre alt und damit die älteste (komplett menschliche) Legende, die ab der neuen Saison unter dem Pseudonym Ballistic an den Apex-Spielen teilnehmen wird.

Die Geschichte Ballistics: Zwischen Rücksichtslosigkeit und Pflichtgefühl

Bevor die Apex-Spiele das geworden sind, was sie heute sind, gab es den Vorgänger - das „Thunderdome“. Und Ballistic war der Star der Show. Sein aufregendes Skillset gepaart mit seiner charismatischen Erscheinung ließ ihm die Welt zu Füßen liegen.

Doch sein rücksichtsloser, auf Show ausgelegter Stil mündete in einer Katastrophe: Eines seiner Teammitglieder, der Bruder seiner Verlobten, starb, weil Ballistic sich lieber im Scheinwerferlicht der Show gesonnt hatte, anstatt seinem Team zu helfen, als es ihn am meisten brauchte. Zerfressen von Schuldgefühlen zog er sich zurück. Fing an zu trinken und verlor im Zuge dessen nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie. Frau und Sohn verließen ihn und kamen nie wieder zurück.