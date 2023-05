BVB: Pokal-Held bei der PSV Eindhoven - Kehrt Hazard nach Dortmund zurück?

In Dortmund ist Thorgan Hazard ausgemustert, in Eindhoven wird er zum Pokal-Helden. Der Flügelspieler trifft im Pokalfinale und feiert nach schwierigen Monaten endlich ein Erfolgserlebnis. Wie plant der BVB nun mit dem Belgier?

Reingekommen in der 59. Minute, den rettenden 1:1-Ausgleichstreffer in der 67. Minute erzielt und später im Elfmeterschießen auch noch getroffen – Thorgan Hazard führte die PSV Eindhoven am vergangenen Wochenende gegen Ajax Amsterdam (4:3 n.E.) zum niederländischen Pokalsieg.