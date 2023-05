Bayern-Legende Franz "Bulle" Roth berichtet von Herz-OP

Franz Roth ist am Herzen operiert worden. Die Legende des FC Bayern berichtet von der Notwendigkeit und den Folgen des Eingriffs.

Das Leben von Franz „Bulle“ Roth, der in den 70er Jahren dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister mit den Münchnern gewann, hing laut eigener Aussage am seidenen Faden. „Es war fünf vor Zwölf. Der da oben wollte mich noch nicht“, berichtete er der Bild.