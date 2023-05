FC Liverpool: Jürgen Klopps Dauerfehde in der Premier League

Jürgen Klopp sorgt mit seiner harten Kritik an Schiedsrichter Paul Tierney für Aufsehen - mal wieder, die beiden haben eine brisante Vorgeschichte. Ein Rückblick auf Klopps Dauerfehde mit Tierney.

Sichtbar wurde das vor allem beim Siegtreffer von Diogo Jota in der Nachspielzeit, nach dem Trainer Jürgen Klopp zu einem folgenschweren Jubelsprint ansetzte. Er rannte auf den Vierten Offiziellen zu und schrie ihm seine Emotionen direkt ins Gesicht. Bei der Entstehung des kurz zuvor gefallenen Ausgleichs von Tottenhams Richarlison hatte er ein klares Foul gesehen, was jedoch nicht gegeben wurde.

Nach dem Spiel ließ er seinen Gefühlen weiterhin freien Lauf und richtete sich gegen Premier-League -Schiedsrichter Paul Tierney: „Wir haben unsere Geschichte mit Tierney. Ich weiß wirklich nicht, was er gegen uns hat. Er hat gesagt, dass es kein Problem gibt, aber das kann nicht wahr sein.“

Was Klopp damit meint, ist eine Reihe von Schiedsrichter-Entscheidungen, die Tierney in den vergangenen Jahren gegen Liverpool getroffen haben soll.

Tierney: „Ich habe es übersehen, Jürgen. Finde dich damit ab“

Der Ursprung der Fehde liegt im Juli 2020, als Tierney ein vermeintliches Foul an Liverpools Georginio Wijnaldum nicht ahndete. Das Spiel gegen Aston Villa gewannen die Reds damals trotzdem mit 2:0. Tierney entschuldigte sich in der Folge.

Im Januar der folgenden Saison trug sich dann die nächste strittige Szene in der Dauerfehde zwischen Klopp und Tierney zu. Als Sadio Mané zum Ende der ersten Halbzeit aufs Tor von Manchester United zulief, pfiff Tierney einfach ab. Und das, obwohl die Nachspielzeit noch nicht abgelaufen war. Klopp blieb fassungslos an der Seitenlinie stehen, am Ende trennten sich Reds und Red Devils torlos.