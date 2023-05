FC Bayern: Diese Gründe sprechen gegen einen Gnabry-Abgang

Serge Gnabry gilt als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Mehrere Gründe sprechen jedoch gegen einen Abgang. Im Fokus: sein üppiger Vertrag und seine Zahlen, die bei weitem nicht so schlecht sind, wie man aufgrund der Kritik in den vergangenen Monaten vermuten würde.

1. Üppiger Vertrag

In Anbetracht seines üppigen Gehalts und der zuletzt schwächelnden Form des gebürtigen Stuttgarters wird er bei europäischen Top-Klubs eher nicht das Top-Transferziel des Sommers werden. Wohl kaum ein Klub würde ihm dieses fürstliche Salär zahlen - und dazu noch eine Ablösesumme an die Bayern.

2. Keine akuten Wechselgedanken

Er fühlt sich im Verein, im Team und in der Stadt nach wie vor wohl, hat keine akuten Wechselgedanken. Kein Wunder: Bei seinen Mitspielern ist er akzeptiert, mit Joshua Kimmich hat er seinen besten Freund als wichtigen Fürsprecher an seiner Seite.

3. Unterstützung von Tuchel

Auch Neu-Coach Thomas Tuchel schätzt Gnabry, hat ihm trotz bescheidener Leistungen in den vergangenen Wochen immer wieder viel Vertrauen in Form von Spielzeit geschenkt.

4. Starke Zahlen trotz schwacher Ausbeute

Was bei aller Kritik untergeht: Es war bereits sein zehnter Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Damit liegt Gnabry in der internen Torschützenliste in der Bundesliga auf einem geteilten zweiten Platz mit Eric Maxim Choupo-Moting - nur Jamal Musiala traf häufiger (11).