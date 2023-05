Eintracht Frankfurt: Axel Hellmann bleibt Vorstandssprecher - DFL-Spekulationen vom Tisch

Wie der Bundesliga -Klub am Dienstag mitteilte, hat der 51-Jährige, um den es zuletzt Gerüchte über einen Abgang zur Deutschen Fußball-Liga (DFL) gegeben hatte, Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer darüber informiert, sein Vertragsverhältnis wie geplant fortsetzen zu wollen.

Laut Medienberichten ging es dabei um eine vom Vorstand in Auftrag gegebene Unternehmensbewertung der Eintracht, die Personen im Aufsichtsrat als zu hoch eingeschätzt haben sollen.

Eintracht Frankfurt: Hellmann bleibt als Vorstandssprecher

In einem Gespräch im März soll Holzer verschiedenen Medienberichten zufolge auch seinen Rücktritt angeboten haben, um Hellmann von einem Verbleib zu überzeugen.

„Aufgrund meiner Position als Sprecher des Vorstands war es notwendig und wichtig in den letzten Wochen sicherzustellen, dass die Entwicklung des Klubs weiterhin auf allen Ebenen kraftvoll vorangetrieben werden kann“, wird Hellmann nun in einer Mitteilung der Eintracht zitiert.

Hellmann fügte an: „In den Gesprächen mit den wesentlichen Entscheidungsträgern der Eintracht habe ich hierzu meine Vorstellungen konkretisiert und es wurde deutlich, dass damit alle gemeinsam die Voraussetzungen für unsere Wettbewerbsfähigkeit und eine erfolgreiche Zukunft schaffen wollen.“

Machtkampf zwischen Hellmann und Holzer

Am Dienstagmittag um 12.30 Uhr will sich Hellmann während einer außerordentlicher Pressekonferenz der SGE weiter äußern.

Es sei „nachvollziehbar, dass er in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht hat. In den offenen und guten Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, haben wir festgestellt, dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt“.