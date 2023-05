Anzeige

Ailton-Comeback in der Kreisklasse - und was für eins! Ailton gibt furioses Comeback

Werder-Legende Ailton feiert sein Fußball-Comeback in der dritten Kreisklasse. In seinem ersten Spiel erzielt er sofort im Lokalderby ein Tor.

Ailton hat sein Fußball-Comeback in der dritten Kreisklasse für TSV Bassum III gegeben. Im Lokalderby gegen SC Twistringen IV im Kreis Diepholz haben sich knapp 1.000 Leute den Auftritt der Werder-Legende angeschaut.

Der 49-Jährige enttäuschte dabei nicht. Nach einem außergewöhnlichen Solo-Lauf erzielte Ailton den Ausgleich. Für Bassum war das ein wichtiger Punktgewinn, da man vor dem Derby abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz mit drei Punkten aus 17 Spielen stand.

Zu Beginn sah es nach einer weiteren Niederlage für die dritte Mannschaft von Bassum aus, da es zur Halbzeit 2:0 für Twistringen stand. Aber ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit sorgte für den wichtigen Punktgewinn im Tabellenkeller.

Der Brasilianer fiel aber nicht nur durch sein Tor auf. Schon in der ersten Halbzeit sah Ailton die Gelbe Karte, nachdem er den Kopf der Schiedsrichterin getätschelt hatte.

„Das, was Ronaldo in Madrid war, ist Ailton in Bassum.“

Im Interview mit dem Portal Fußball.de hatte der 49-Jährige vor dem Spiel noch gesagt: „Ich versuche einfach, Tore zu schießen, wie immer.“ Seine Kraft versucht er sich mit minimalem Aufwand einzuteilen. Der Brasilianer wartet auf die Pässe seiner Mitspieler, die immer versuchen würden, ihn direkt zu finden.

Über sich selbst sagte die Stürmer-Legende: „Das, was Ronaldo in Madrid war, ist Ailton in Bassum.“

Inwieweit das Comeback eine einmalige Aktion war oder ob der 49-Jährige zukünftig wieder öfter auf dem Platz steht, ist noch unsicher. Erst einmal möchte der Brasilianer schauen, wie es ihm nach dem Spiel gehen würde. Die Liebe zum Fußball spielen wird er nie verlieren.