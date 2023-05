US-Sport: Sorgt Snoop Dogg für ein historisches Milliarden-Beben?

Anzeige

Der US-Rapper Snoop Dogg hat sich einem Kaufangebot für das NHL-Team Ottawa Senators um Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle angeschlossen. Er hat einen prominenten Konkurrenten.

US-Rapsuperstar Snoop Dogg hat sich einem Kaufangebot für das NHL-Team Ottawa Senators um Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle angeschlossen - und könnte damit ein historisches Milliarden-Beben auslösen.

„Ich freue mich darauf, Teil des Eigentümerteams zu sein“, schrieb der Musiker und Unternehmer an seine 80 Millionen Follower bei Instagram: „Ich will Eishockey in unsere Community zurückbringen.“

Snoop Dogg konkurriert mit Ryan Reynolds

Der 51 Jahre alte Snoop Dogg inszeniert immer wieder seine Leidenschaft für verschiedene Sportarten, seine zahllosen Auftritte mit Trikots verschiedener Teams aus allen Disziplinen (unter anderem auch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft) sind Legende. Snoop Dogg ist auch Edelfan von WWE, kürzlich war er Moderator der Megashow WrestleMania 39 in Los Angeles.

Snoop Dogg ergänzt die Gruppe, die mehrheitlich aus Afroamerikanern besteht, nun um ein bekanntes Gesicht. Seine Prominenz und seine Connections in der Entertainment-Branche könnten ein wichtiger Faktor in dem bislang offenen Bieter-Rennen sein.

Angeführt wird das Konsortium mit mehr als zwölf Investoren vom amerikanischen Tech-Unternehmer Neko Sparks, die auch von den früheren NHL-Spielern Mattias Norstrom und Trevor Daley beraten wird. Mit an Bord soll auch Adidas-Manager Daniel Cherry sein - Snoop Dogg blickt auf eine lange Geschäftspartnerschaft mit dem Sportartikel-Riesen zurück.

In Bezug auf Snoop Doggs Rolle zitiert The Athletic eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des sonst schweigsamen Investorenteams: „Er ist leidenschaftlich dabei, äußert Ideen und hat aufrichtig Lust. Er will dieses Team!“

Zugleich wird betont, dass Snoop Dogg auch einen sozialen Aspekt im Blickpunkt habe: „Er will das Spiel näher heranbringen an Minderheiten und benachteiligte Kinder, die bislang kein Eishockey spielen konnten. Er will die Community im Blick haben.“

Die Sparks-Gruppe hat einen Konkurrenten, der sich ebenfalls mit einem bekannten Gesicht schmückt: Der kanadische Immobilien-Mogul Christopher Bratty hat vor kurzem Hollywood-Superstar Ryan Reynolds ins Boot geholt.

NHL: Ottawa Senators sollen 1 Milliarde Dollar kosten

Der endgültige Preis für die kanadische Franchise könnte sich laut ESPN auf über eine Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) belaufen, es wäre der teuerste Verkauf der NHL-Geschichte.