WWE Draft bei RAW: Doch wieder Extrawurst für Reizfigur Brock Lesnar!

Bei Teil 2 des Draft am Montag bei Monday Night RAW hat sich herausgestellt, dass Topstar Brock Lesnar einmal mehr die Extrawurst erhält, die er schon in den vergangenen Jahren hatte: Zu Beginn der Show kündigte Triple H beiläufig an, dass sich Lesnar einen „Free-Agent-Status“ ausverhandelt hätte und damit doch nicht Teil der Kaderlotterie war. ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE )

Free Agent Brock Lesnar stört den WWE Draft bei RAW

Stattdessen unterbrach Lesnar - in seinem neuen, an den „Man in Black“ Johnny Cash erinnernden Look mit schwarzem Mantel und Cowboyhut - schließlich das offizielle Prozedere, unter Protest des als Autoritätsperson auftretenden Adam Pearce.