NBA: Jokic und Nuggets weiter auf Kurs

Angeführt vom zweimaligen MVP Nikola Jokic stürmen die Denver Nuggets in den Play-offs der NBA in Richtung Halbfinale. Der serbische Basketball-Superstar überragte beim 97:87 gegen die Phoenix Suns mit 39 Punkten, 16 Rebounds und fünf Assists und half seinem Team damit zum 2:0 in der Best-of-seven-Serie. Spiel drei steigt in der Nacht zu Samstag in Arizona.